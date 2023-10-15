Губернатор ХМАО сказала, что «война нам не нужна». На нее пожаловались за дискредитацию армии

На губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Наталью Комарову написали заявление в полицию за дискредитацию армии, сообщает 86.ru. Общественнику не понравился ее комментарий о том, что «война нам не нужна».
Эти слова чиновница произнесла на встрече с жителями Нижневартовска. Одна из жен мобилизованных пожаловалась на отсутствие положенного контрактникам снаряжения и спросила, когда его предоставят.
«Вы у меня спрашиваете? Зная, что я губернатор, не министр обороны… Я готова рассмотреть эту вашу заявку, чтобы ответить на этот вопрос», — ответила Комарова.
«В данном случае мы всем миром не готовились к этой войне, она нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир, в этой связи какие‑то несостыковки, нерешенные вопросы, безусловно, будут присутствовать. Это такие же люди, как и все. Вот у вас на работе все получается? У меня не всегда», — пояснила губернатор.
Ее реплика возмутила тюменского общественника. Он написал на нее заявление в адрес врио начальника управления тюменского МВД и министра внутренних дел Владимира Колокольцева, где обвинил женщину в дискредитации Вооруженных сил РФ.
Комментируя заявление, общественник сказал, что недоволен штрафами за употребление слова «война», ведь они касаются только граждан, а представителей власти — нет.
«У нас недавно было громкое событие — девочка выходила на улицу против воблы, а ее за „войну“ оштрафовали. Почему дозволено одним, но не дозволено другим? Пусть Комарова тоже отвечает за это слово», — считает мужчина.