Губернатор ХМАО сказала, что «война нам не нужна». На нее пожаловались за дискредитацию армии

«В данном случае мы всем миром не готовились к этой войне, она нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир, в этой связи какие‑то несостыковки, нерешенные вопросы, безусловно, будут присутствовать. Это такие же люди, как и все. Вот у вас на работе все получается? У меня не всегда», — пояснила губернатор.