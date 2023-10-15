Спикер Госдумы поручил убрать норму о сплошных вырубках из законопроекта о сохранении Байкала

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по экологии исключить норму о сплошных вырубках из законопроекта о сохранении озера Байкал. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
«Мы видим, что большое нарекание вызывает такое понятие, как сплошные рубки. Эта норма требует корректировки, нам надо проработать этот вопрос и найти иное решение», — сказал Володин на совещании в Улан-Удэ, посвященном законодательным инициативам об охране Байкала.
Спикера Думы в ходе совещания поддержал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. По его мнению, нужно сохранить запрет на сплошные вырубки лесов на Байкале. При этом министр считает, что в законе необходимо предусмотреть передачу земель из лесного фонда под конкретные объекты.
В июле Госдума приняла в первом чтении пакет поправок к законопроекту об охране Байкала. Если их окончательно утвердят, то до 2030 года у озера можно будет проводить массовые вырубки деревьев для конкретных целей, например для создания противопожарных разрывов, строительства дорог, очистных и гидротехнических сооружений.
Во Всероссийском обществе охраны природы заявили, что предложенные поправки «противоречат принципам» охраны Байкала и «нивелируют необходимость наличия самого специального закона».