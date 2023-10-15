Спикер Госдумы поручил убрать норму о сплошных вырубках из законопроекта о сохранении Байкала

В июле Госдума приняла в первом чтении пакет поправок к законопроекту об охране Байкала. Если их окончательно утвердят, то до 2030 года у озера можно будет проводить массовые вырубки деревьев для конкретных целей, например для создания противопожарных разрывов, строительства дорог, очистных и гидротехнических сооружений.