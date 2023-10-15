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Умерла актриса из «Твин Пикс» Пайпер Лори

Семён Гудошников
Сегодня в 09:55

В возрасте 91 года скончалась американская актриса Пайпер Лори. Ее менеджер Марион Розенберг рассказала The Associated Press, что Лори умерла от старости в своем доме в Лос-Анджелесе.

Актриса родилась в 1932 году в Детройте, штат Мичиган. Ее бабушки и дедушки были еврейскими иммигрантами из России и Польши. Настоящее имя актрисы — Розетта Джейкобс. Псевдоним Пайпер Лори она взяла в 1949 году, когда приехала в Голливуд и заключила контракт с Universal Studios.

Лори дебютировала в кино в 1950 году, сыграв в фильме «Луиза» с Рональдом Рейганом. Позже в своих мемуарах актриса призналась, что некоторое время встречалась с будущим президентом США.

Лори три раза номинировали на премию «Оскар» — за работы в фильмах «Мошенник» (1962), «Кэрри» (1976) и «Дети меньшего бога» (1986). Одна из самых известных ролей актрисы — Кэтрин Мартелл в сериале «Твин Пикс». За нее Лори получила «Золотой глобус».

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