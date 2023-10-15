Умерла актриса из «Твин Пикс» Пайпер Лори

Актриса родилась в 1932 году в Детройте, штат Мичиган. Ее бабушки и дедушки были еврейскими иммигрантами из России и Польши. Настоящее имя актрисы — Розетта Джейкобс. Псевдоним Пайпер Лори она взяла в 1949 году, когда приехала в Голливуд и заключила контракт с Universal Studios.