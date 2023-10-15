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Чемпионка России по альпинизму сорвалась в ращелину в горах Непала

Семён Гудошников
Сегодня в 09:05

Днем 14 октября многократная чемпионка России по альпинизму Надежда Оленева сорвалась в ледяную трещину во время восхождения на гору Даулагири в Непале. Об этом сообщило российское посольство в стране.

Экспедиция на Даулагири высотой 8167 метров была организована Минспорта РФ и российской Федерацией альпинизма. Как пишет The Hymalayan Times, Оленева шла в группе с альпинистами Романом Абилдаевыми Расимом Кашаповым.

Они совершали восхождение, не заходя в базовый лагерь, не используя шерпы для поддержки и дополнительный кислород, утверждает издание. По информации его источников, Оленева упала в ращелину на высоте 6680 метров около 11.25 утра по местному времени (8.40 по Москве).

Абилдаев и Кашапов сказали, что, судя по GPS-координатам, Оленева упала на 500 метров. На месте ведутся поисково-спасательные работы. 14 октября не удалось направить вертолет из‑за погодных условий. Его вылет был запланирован на утро 15 октября.

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Минспорт России
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