Чемпионка России по альпинизму сорвалась в ращелину в горах Непала

Они совершали восхождение, не заходя в базовый лагерь, не используя шерпы для поддержки и дополнительный кислород, утверждает издание. По информации его источников, Оленева упала в ращелину на высоте 6680 метров около 11.25 утра по местному времени (8.40 по Москве).