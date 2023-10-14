Победителя «Танцев» Диму Щебета задержали с наркотиками

Победителя шоу «Танцы» Дмитрия Щебета задержали с 10 граммами марихуаны, пишут телеграм-каналы «112», Shot и Baza. Информацию подтвердили MSK1.RU в столичном главке МВД.
По их данным, в 3 часа ночи субботы сотрудники ДПС остановили автомобиль «Мерседес Е200» на Звенигородском шоссе для проверки документов. Щебет находился в машине на пассажирском сиденье. Как уточняют каналы, хореограф «заметно нервничал», когда полициейские поинтересовались, есть ли у него при себе запрещенные вещества. «112» утверждает, что на вопрос мужчина ответил отрицательно, Shot пишет, что он не смог ответить.
Затем постовые попросили его покинуть транспортное средство. Выйдя из машины, Щебет засунул руку в карман, отмечает «112», но постовые не дали ему ее вытащить. Тогда танцор признался, что с собой у него наркотики, на место вызвали следственно-оперативную группу. Щебета задержали и увезли в отдел, сейчас он объясняет сотрудникам, откуда у него пакетик с 10,5 грамма марихуаны.
По информации Baza, на хореографа в ближайшее время может быть возбуждено уголовное дело. По статье 228 УК РФ, Щебету может грозить до 15 лет лишения свободы.
Дмитрий Щебет прославился на всю Россию после победы в третьем сезоне телепроекта ТНТ. Он женат на другой участнице шоу Юлиане Бухольц, вместе они воспитывают сына Итана, который родился в 2019 году. Ни сам Дмитрий, ни его супруга пока не комментировали возникшую ситуацию.