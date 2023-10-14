Победителя «Танцев» Диму Щебета задержали с наркотиками

Затем постовые попросили его покинуть транспортное средство. Выйдя из машины, Щебет засунул руку в карман, отмечает «112», но постовые не дали ему ее вытащить. Тогда танцор признался, что с собой у него наркотики, на место вызвали следственно-оперативную группу. Щебета задержали и увезли в отдел, сейчас он объясняет сотрудникам, откуда у него пакетик с 10,5 грамма марихуаны.