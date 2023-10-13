Бразильянка узнала об измене бойфренда благодаря Google Street View

Джулиана Лима из Бразилии узнала о неверности своего парня, когда зашла на Google Street View. Об этом она рассказала в тиктоке, за несколько недель ее видео набрало 9,5 млн просмотров.
Недавно Лима заметила, что мимо ее дома проезжала машина Google, делавшая панорамные снимки. Девушке стало интересно посмотреть, по какому маршруту автомобиль проехал от ее дома.
Рассматривая фото, она заметила своего бойфренда, который ехал на мотоцикле с женщиной. Лима решила, что девушка похожа на нее, и виртуально последовала за парой.
В один момент мотоцикл пропал, и Лима стала искать своего бойфренда по переулкам. В одном из них блогерка обнаружила парня на уличной скамейке: он лежал, положив голову на колени ближайшей подруги Лимы.
Позже выяснилось, что бойфренд действительно изменял девушке, и это стало поводом для разрыва отношений.