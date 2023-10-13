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От полчища скелетов до Барбиленда: как в США готовятся к Хэллоуину

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:22

В США уже вовсю идут приготовления к Хэллоуину, который празднуется 31 октября, в канун Дня всех святых. В тиктоке все чаще появляются лайфхаки для декора, идеи для образов и праздничных блюд.

В начале октября в сети завирусилось видео от жителей штата Юта, которые решили отказаться от традиционного Хэллоуина и превратили целую улицу в настоящий Барбиленд. Эта идея принадлежит группе мам, которые вместе с дочерями посмотрели новый фильм Греты Гервиг «Барби».

А вот как Барбиленд выглядит с вечерней подсветкой!

Собрали в нашем материале и другие ролики, в которых местные жители показывают украшенные к празднику дома. Вот как, например, серьезно к Хэллоуину подошли в Мичигане.

Пользователь Джо, чей аккаунт посвящен попугаям, начал праздновать Хэллоуин раньше остальных — уже в середине сентября. Возле своего дома он поставил большую фигуру Джека Скеллингтона из «Кошмара перед Рождеством».

Вот так украсили свой участок хозяева дома в Северном Джерси, собрав на нем целую армию скелетов в разных костюмах. Однако, как пишут в комментариях под видео, в ближайшее время им придется все убрать из‑за участившихся случаев вандализма.

В Бруклине же заметили дом, на второй этаж которого пытаются забраться скелеты. А если присмотреться к веранде, то окажется, что вся она заполнена самыми разными злодеями.

Завершаем нашу подборку атмосферным роликом из Нью-Йорка.

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Грета Гервиг
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