В Москве расклеили плакаты с уехавшими артистами, стилизованные под рекламу психиатрической клиники

В Москве в переходе на Арбате расклеили плакаты якобы психиатрической клиники с изображениями артистов, признанных иноагентами и уехавших из России. Фото и видео плакатов разместил телеграм-канал «Осторожно, Москва».
На постерах изображены Монеточка*, Артур Смольянинов*, Макс Покровский*, Шарлот*, Шпак*, Дмитрий Назаров* и Алексей Панин*. Их портреты сопровождаются призывами обратиться в психиатрическую клинику при «деградации личности», «русофобии» и «словесном поносе».
Авторы работ — Z-активисты, которые ранее размещали фото иноагентов на объявлениях интим-услуг. Они заявили, что приурочили новую акцию к Всемирному дню психического здоровья.
* Внесены Минюстом в список иностранных агентов.