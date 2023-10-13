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В Москве расклеили плакаты с уехавшими артистами, стилизованные под рекламу психиатрической клиники

Семён Гудошников
Сегодня в 16:20

В Москве в переходе на Арбате расклеили плакаты якобы психиатрической клиники с изображениями артистов, признанных иноагентами и уехавших из России. Фото и видео плакатов разместил телеграм-канал «Осторожно, Москва».

На постерах изображены Монеточка*, Артур Смольянинов*, Макс Покровский*, Шарлот*, Шпак*, Дмитрий Назаров* и Алексей Панин*. Их портреты сопровождаются призывами обратиться в психиатрическую клинику при «деградации личности», «русофобии» и «словесном поносе».

Авторы работ — Z-активисты, которые ранее размещали фото иноагентов на объявлениях интим-услуг. Они заявили, что приурочили новую акцию к Всемирному дню психического здоровья.

«Москвич Mag» отмечает, что коммунальные службы пока не трогают плакаты.

* Внесены Минюстом в список иностранных агентов.

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