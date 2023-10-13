Армия Израиля призвала мирных жителей покинуть сектор Газа из‑за готовящейся военной операции

Вернуться в свои дома жители Газа смогут «только тогда, когда будет сделано другое объявление, разрешающее это», отметила ЦАХАЛ. «Террористы ХАМАС скрываются в городе Газа в туннелях под домами и внутри зданий, населенных невинными мирными жителями», — заявили военные.