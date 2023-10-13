Армия Израиля призвала мирных жителей покинуть сектор Газа из‑за готовящейся военной операции

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей северной части сектора Газа эвакуироваться в южную или вовсе покинуть анклав ради собственной безопасности. Сообщение опубликовано в телеграм-канале военного ведомства.
Вернуться в свои дома жители Газа смогут «только тогда, когда будет сделано другое объявление, разрешающее это», отметила ЦАХАЛ. «Террористы ХАМАС скрываются в городе Газа в туннелях под домами и внутри зданий, населенных невинными мирными жителями», — заявили военные.
«Сейчас настало время войны», — сказал израильский министр обороны Йоав Галант. ЦАХАЛ назвала сектор Газа «местом проведения военных операций».
Представитель ООН Стефан Дюжаррик отметил, что призыв об эвакуации касается 1,1 млн человек, почти половины населения Газы. В ООН считают «невозможным, чтобы такое перемещение происходило без разрушительных гуманитарных последствий». Постпред Израиля Гилад Эрдан назвал реакцию ООН позорной, поскольку организация должна больше поддерживать страну и осуждать группировку ХАМАС.
Глава правительственного медиабюро ХАМАС Салама Маруф считает призыв к эвакуации попыткой Израиля «транслировать и распространять фейковую пропаганду, имеющую целью посеять замешательство среди граждан и нанести ущерб нашей внутренней сплоченности». В ответ он призвал жителей Газы «не участвовать в этих попытках».