Американская мечта Эммы Стоун и Нейтана Филдера столкнулась с реальностью в трейлере «Проклятия»

В ролике молодожены Ашер и Уитни Сигел начинают строить собственный дом, работают на телевидении и задумываются о том, чтобы завести ребенка — в общем, идут к американской мечте. Однако очень быстро сладкий сон сталкивается с реальностью, в которой главным героям приходится буквально бороться за свое счастье.