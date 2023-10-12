Американская мечта Эммы Стоун и Нейтана Филдера столкнулась с реальностью в трейлере «Проклятия»

Канал Showtime наконец показал полноценный трейлер комедии «Проклятие» («The Curse») с Эммой Стоун и Нейтаном Филдером в главных ролях. Премьера сериала запланирована на 10 ноября на стриминговых платформах Showtime и Paramount+.
В ролике молодожены Ашер и Уитни Сигел начинают строить собственный дом, работают на телевидении и задумываются о том, чтобы завести ребенка — в общем, идут к американской мечте. Однако очень быстро сладкий сон сталкивается с реальностью, в которой главным героям приходится буквально бороться за свое счастье.
Попытки забеременеть не дают результатов, а отношения пары становятся все более натянутыми. Все это наталкивает их на мысль о якобы наложенном проклятии.
Помимо Эммы Стоун («Бедные-несчастные») и Нейтана Филдера («Репетиция») в сериале снимаются Бенни Сафди («Лакричная пицца»), Корбин Бернсен («Дантист») и Констанс Шульман («Йоги»). Филдер также выступил режиссером и соавтором сценария наряду с Сафди, сыгравшим в «Проклятии» продюсера с многочисленными секретами.