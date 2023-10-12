Смотрим второй трейлер мюзикла «Вонка» с Тимоте Шаламе

Warner Bros. Pictures выпустила второй трейлер мюзикла «Вонка». Тимоте Шаламе сыграл главную роль в фильме об одном из его первых приключений, когда пока еще безызвестный шоколадник впервые встретил умпа-лумпов.
Новое видео знакомит зрителей с умпа-лумпой Хью Гранта, которого мимолетом показали в конце первого трейлера. Этот персонаж, по-видимому, станет главным в комедийной составляющей фильма. Судя по показанному, сюжет посвящен попыткам Вилли Вонки открыть магазин шоколада в городе, который этому всячески противится. Патерсон Джозеф и Мэтью Бейнтон сыграли богатую элиту, недовольную выходками эксцентричного молодого человека.
Трейлер также показывает интерьер шоколадной фабрики, вдохновленный классикой «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» 1971 года, и знакомит с матерью кондитера, которую исполнила Салли Хокинс.
Режиссером «Вилли Вонки» стал постановщик фильмов о медведе Паддингтоне Пол Кинг, а продюсером — Дэвид Хейман, известный по франшизе «Гарри Поттер». Сценаристом стал Саймон Фарнаби («Приключения Паддингтона-2»).
Над лентой также работают оператор-постановщик Шеймас Макгарви («Искупление»), художник-постановщик Натан Краули («Довод»), редактор Марк Эверсон и художник по костюмам Линди Хемминг (оба — «Приключения Паддингтона»).