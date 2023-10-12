Смотрим второй трейлер мюзикла «Вонка» с Тимоте Шаламе

Новое видео знакомит зрителей с умпа-лумпой Хью Гранта, которого мимолетом показали в конце первого трейлера. Этот персонаж, по-видимому, станет главным в комедийной составляющей фильма. Судя по показанному, сюжет посвящен попыткам Вилли Вонки открыть магазин шоколада в городе, который этому всячески противится. Патерсон Джозеф и Мэтью Бейнтон сыграли богатую элиту, недовольную выходками эксцентричного молодого человека.