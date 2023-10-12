Кадровые агентства ОАЭ обвинили в жестоком обращении с домработницами. Их месяцами держали взаперти

«В тот момент, когда мы приземлились, [сотрудники агентства] забрали наши паспорта. Потом мы пошли в этот дом. В одной маленькой комнатке нас спало восемь или девять человек. Пользоваться мобильными телефонами было запрещено. Мы лежим вместе на полу, пока нас кто‑нибудь не купит», — рассказала филиппинка Маргарита (имя изменено). Многие ожидали, что по прибытии в Дубай их сразу же направят к работодателю, но вместо этого их заперли на несколько месяцев и не платили зарплат, на которые рассчитывали соискатели и их домочадцы.