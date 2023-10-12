Кадровые агентства ОАЭ обвинили в жестоком обращении с домработницами. Их месяцами держали взаперти

Женщины, ищущие работу в качестве домработниц в ОАЭ, рассказали в интервью The Guardian о жестоком обращении со стороны агентств по трудоустройству. С некоторыми из пострадавших разговор откладывали по несколько лет, дожидаясь их возвращения в родную страну.
14 женщин из Восточной Африки и Филиппин рассказали, что рекрутеры отказывали им в еде, держали взаперти и избивали. The Guardian утверждает о наличии доказательств, что женщин продают эксплуататорским способом, напоминающим рабство. Например, темнокожим домработницам платят меньше и не считают нужным предоставлять комфортное спальное место.
«В тот момент, когда мы приземлились, [сотрудники агентства] забрали наши паспорта. Потом мы пошли в этот дом. В одной маленькой комнатке нас спало восемь или девять человек. Пользоваться мобильными телефонами было запрещено. Мы лежим вместе на полу, пока нас кто‑нибудь не купит», — рассказала филиппинка Маргарита (имя изменено). Многие ожидали, что по прибытии в Дубай их сразу же направят к работодателю, но вместо этого их заперли на несколько месяцев и не платили зарплат, на которые рассчитывали соискатели и их домочадцы.
В 2019 году агентство четыре месяца держало взаперти 28-летнюю Анжелику Пайн, где подвергало физическому насилию. «У нее [сотрудницы] плохой характер. Она пнула меня, бросила в свою комнату, дернула за волосы, ударила по лицу и забрала мои личные вещи, в том числе мобильный телефон», — поделилась женщина.
34-летняя кенийка Мэри (имя изменено) призналась газете, что хочет уйти от своего нанимателя. Она устала работать более 18 часов в день без выходных за зарплату, эквивалентную 327 долларам в месяц. Женщина утверждает, что работодатель поставил в ее спальне камеры, и теперь ей трудно переодеваться. Она попросила свое агентство о помощи, но в ответ ее обвинили в «создании драмы».
Объявления о найме домашней прислуги с личной информацией женщин можно найти в фейсбуке*, инстаграме* и тиктоке. Условия труда и жизни горничных определяет раса: филиппинцам нужна отдельная спальня, а африканцам — нет, следует с сайта одного из агентств. Стоимость услуг тоже зависит от расы: за филиппинца наниматель должен заплатить 3500 дирхамов (952 доллара) в месяц, а за африканца — 2700 дирхамов (735 долларов). Сколько в итоге получит на руки сам работник, не раскрывается.
«Практика рекламы домашних работников на основе национального происхождения с указанием их личных данных уже давно практикуется в ОАЭ. Это показывает, как мало власти делают для защиты прав домашних работников», — рассказала Ротна Бегум из организации Human Rights Watch. Например, базирующееся в Дубае агентство Al Forsan Tadbeer размещает в соцсетях рекламу, в которой показывает фотографии горничных и называет их имена, возраст, семейное положение, номер паспорта, национальность, количество детей и вес, а также описывает цвет лица словами «светлый» и «черный».
«Сотрудники заставляют вас надеть хиджаб, а затем снимают на видео. Если кому‑то нравится ваш профиль, они приходят в офис на разговор. У тебя нет выбора, если тебе нужна работа», — рассказала 27-летняя Ниа из Кении. В 2021 году агентство держало женщину взаперти на протяжении трех месяцев.
«Получите горничную на полный рабочий день или сделайте бронь онлайн за 5 минут. Отменить можно в любое время. Вы получите горничную в тот же день. Посмотрите видео с горничными и наймите понравившуюся. Мы привезем ее к вам с помощью Uber в тот же день», — говорится в рекламе кадрового агентства Maids.cc. Всякую ответственность за инциденты на рабочем месте оно берет на себя.
«Трудно понять, что самое худшее: оценка людей по их расе и национальности, обещания доставить женщину с помощью Uber в тот же день или утверждения, что африканским сотрудникам не нужны спальни», — заявил The Guardian директор некоммерческой правозащитной организации FairSquare Джеймс Линч. Он сравнил такую практику найма с «торговлей порабощенными людьми», которая теперь ведется онлайн.
Представитель правительства ОАЭ заявил газете, что местные власти «придерживаются политики абсолютной нетерпимости к злоупотреблениям на рабочем месте», которые запрещаются законами страны, а также «проводят семинары, посвященные правам и способам сообщения о злоупотреблениях», и «проводят комплексные расследования» в случае нарушений. Кадровые агентства, фигурирующие в материале The Guardian, владеют лицензией.
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