Google и Amazon сообщили о крупнейших хакерских атаках

Так, Google зафиксировал мошеннический трафик, по объемам более чем в семь раз превышающий трафик предыдущей рекордной хакерской атаки, которая произошла в 2022 году. Cloudflare заявляет о трехкратном увеличении масштабов атаки относительно последней крупнейшей. В Amazon говорят о «новом типе» DDoS.
Все три компании отмечают, что атаки на их сервисы начались в конце августа и продолжаются до сих пор. И во всех трех случаях речь идет о DDoS-атаках — так называемых «отказах в обслуживании».
В Amazon, Google и Cloudflare предполагают, что хакеры перегружают серверы сотнями миллионов фейковых запросов. А возможно это стало из‑за новой версии сетевого протокола HTTP, который делает серверы более уязвимыми и в целом может легко вызвать широкомасштабные сбои.