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Google и Amazon сообщили о крупнейших хакерских атаках

Виктория Шанина
Сегодня в 16:37

Серверы Google, Amazon и Cloudflare подверглись целой серии крупнейших хакерских атак, с которыми они когда‑либо сталкивались. Об этом пишет информагентство Reuters.

Так, Google зафиксировал мошеннический трафик, по объемам более чем в семь раз превышающий трафик предыдущей рекордной хакерской атаки, которая произошла в 2022 году. Cloudflare заявляет о трехкратном увеличении масштабов атаки относительно последней крупнейшей. В Amazon говорят о «новом типе» DDoS.

Все три компании отмечают, что атаки на их сервисы начались в конце августа и продолжаются до сих пор. И во всех трех случаях речь идет о DDoS-атаках — так называемых «отказах в обслуживании».

В Amazon, Google и Cloudflare предполагают, что хакеры перегружают серверы сотнями миллионов фейковых запросов. А возможно это стало из‑за новой версии сетевого протокола HTTP, который делает серверы более уязвимыми и в целом может легко вызвать широкомасштабные сбои.

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