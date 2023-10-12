Самолет из Москвы в Калининград из‑за сбоя FlightRadar24 нарисовал на небе «ушки Пикачу»

Странный маршрут самолета «Уральских авиалиний», летевшего из Москвы в Калининград, объяснили сбоем в сервисе по отслеживанию полетов FlightRadar24. На карте траектория полета отображалась как зигзаг.
«Это не заяц, не ушки Пикачу и не грива дикобраза, а „глюк“ Flightradar24», — заявили в пресс-службе «Уральских авиалиний». Рейс U6-627 выполнялся штатно и приземлился по расписанию, добавили там.
Первым на зигзагообразный маршрут самолета обратил внимание калининградский портал «Клопс». В заметке говорилось, что после взлета судно двинулось на северо-запад и почти долетело до Великого Новгорода, затем развернулось на юго-восток в сторону Костромы.
«Уральские авиалинии» рассказали, что, «если лететь по такой траектории, полет длился бы на несколько часов дольше».
12 октября ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах сообщило, что пять самолетов в небе над РФ подали сигналы тревоги, не изменив траектории полета. Росавиация объяснила это вероятным сбоем в Flightradar24.