Член Зала славы и бывшая звезда НБА Шакил О’Нил стал президентом баскетбольного отдела Reebok спустя более тридцати лет после того, как впервые выпустил фирменную обувь этого бренда. Об этом сообщает Daily Mail.
Спортсмен будет «руководить стратегией бренда в баскетбольной категории и развивать партнерские отношения со спортсменами и организациями». Компания также назначила коллегу баскетболиста по Залу славы 2016 года Аллена Айверсона вице-президентом Reebok Basketball.
Гендиректор Reebok Тодд Крински уточнил, что О’Нил заинтересован в том, чтобы компания вернулась в баскетбольное сообщество — от продукта до маркетинга и мероприятий. Это не просто номинальное назначение, добавил он.
По словам самого спортсмена, компания собирается привлечь новое поколение игроков, обладающих аутентичностью и страстью. «Тех, кто сможет наложить свой отпечаток на этот бренд и сделать его актуальным для совершенно нового поколения», — добавил он.
О’Нил и Reebok впервые создали совместную серию баскетбольных кроссовок Shaq Attaq в 1992 году. Затем спортсмен покинул компанию, чтобы работать над собственным брендом Dunkman, но уже в 2012-м он возобновил выпуск обуви с Reebok.