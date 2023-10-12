Сюжет рассказывает о четырех детективах, которые в 1890, 1941, 2023 и 2053 годах находят один и тот же труп в одном и том же месте в лондонском районе Уайтчепел. В конечном итоге осознают, что произошедшее связано с заговором, охватывающим 150 лет.