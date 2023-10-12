Netflix опубликовал полноценный трейлер британского детектива «Тела». Его премьера состоится 19 октября.
Сюжет рассказывает о четырех детективах, которые в 1890, 1941, 2023 и 2053 годах находят один и тот же труп в одном и том же месте в лондонском районе Уайтчепел. В конечном итоге осознают, что произошедшее связано с заговором, охватывающим 150 лет.
В основу сериала лег одноименный графический роман Си Спенсера. В главных ролях снялись Стивен Грэм («Точка кипения»), Кайл Соллер («Андор»), Джейкоб Форчун-Ллойд («Ход королевы»), Шира Хаас («Жена смотрителя зоопарка») и Сюнневе Карлсен («Медичи: Повелители Флоренции»).
Режиссерами выступили Ван Хаолу («Доктор Кто») и Марко Кройцпайнтнер («Проект „Лазарь“»). Сценарий к нему написали Пол Томалин («Хроники Франкенштейна», «Торчвуд» и «Бесстыдники») совместно с Данушей Самал («Великая»).