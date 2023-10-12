Налоговая служба США обнаружила у Microsoft задолженность почти на 29 млрд долларов

IRS сообщила о результатах многолетней проверки в отношении бухгалтерского учета Microsoft. Служба не согласна, как в корпорации «распределялась прибыль между разными странами и юрисдикциями». Вдобавок налоговики хотят взыскать штраф и проценты с неуплаты.
«Мы считаем, что всегда следовали правилам IRS и платили налоги, которые мы должны, в США и во всем мире. С 2004 года мы заплатили в США более 67 млрд долларов налогов», — ответили в Microsoft. Корпорация готовится к апелляционному процессу и возможному суду, который, вероятно, займет несколько лет.
Информация о задолженности появилась на фоне сообщений о скором закрытии сделки Microsoft по приобретению разработчика игр Activision Blizzard.
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