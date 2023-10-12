Налоговая служба США обнаружила у Microsoft задолженность почти на 29 млрд долларов

«Мы считаем, что всегда следовали правилам IRS и платили налоги, которые мы должны, в США и во всем мире. С 2004 года мы заплатили в США более 67 млрд долларов налогов», — ответили в Microsoft. Корпорация готовится к апелляционному процессу и возможному суду, который, вероятно, займет несколько лет.