Как отмечает ВЦИОМ, в 2022 году Юлия Пересильд не входила и в пятерку лучших актрис по результатам опроса. Лидерство в рейтинге актрисе, вероятнее всего, принесла главная роль в фильме «Вызов» — первой картине, частично снятой в космосе.