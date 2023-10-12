Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) спросил у россиян, кого они считают лучшими отечественными актерами и актрисами 2023 года. Лидерами рейтинга по итогам исследования стали Константин Хабенский (так считают 12% опрошенных) и Юлия Пересильд (11%).
Среди актеров-мужчин, помимо Хабенского, российские зрители выделили Сергея Безрукова и Владимира Машкова (по 11%). Все трое второй год подряд входят в топ-3 лучших актеров по версии россиян.
А вот Сергея Бурунова россияне стали упоминать реже — 6% против 7% в прошлом году. Другую звезду «Полицейского с Рублевки» — Александра Петрова тоже назвали 6% россиян.
Из актрис, помимо Пересильд, в рейтинг попали Светлана Ходченкова (5%), Екатерина Гусева (4%) и Елизавета Боярская (4%). Также по версии россиян в списке лучших актрис 2023 года встречаются Мария Куликова, Любовь Аксенова, Анна Ковальчук и Ирина Пегова (по 3%).
Как отмечает ВЦИОМ, в 2022 году Юлия Пересильд не входила и в пятерку лучших актрис по результатам опроса. Лидерство в рейтинге актрисе, вероятнее всего, принесла главная роль в фильме «Вызов» — первой картине, частично снятой в космосе.