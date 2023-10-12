Посмотрите тизер нового спецэпизода «Южного Парка»

В 2022 году «Южный Парк» отметил 25-летие со дня своего дебюта 13 августа 1997 года на канале Comedy Central. Стэн, Кайл, Картман и Кенни впервые появились в короткометражном мультфильме «Дух Рождества» и с этого момента вошли в историю телевидения.