Посмотрите тизер нового спецэпизода «Южного Парка»

Paramount+ показал тизер нового спецэпизода мультсериала «Южный Парк». Его релиз состоится на стриминге 27 октября.
По сюжету Картмана мучают тревожные сны, предвещающие конец жизни, которую он знает и любит. Тем временем взрослые жители «Южного Парка» пытаются бороться за свое право выбора, поскольку появление искусственного интеллекта с ног на голову переворачивает их мир.
«Joining the Panderverse» — это уже пятый спецэпизод «Южного Парка». В 2021 году выходили спешелы «После COVID’а» и «После COVID’а: Возвращение COVID’а», а в прошлом — две части «Потоковых войн».
В 2021 году в результате мега сделки соавторам сериала Мэтту Стоуну и Трею Паркеру удалось продлить «Южный Парк» до 2027 года, что позволит ему стать одним из самых продолжительных шоу в истории телевидения.
В 2022 году «Южный Парк» отметил 25-летие со дня своего дебюта 13 августа 1997 года на канале Comedy Central. Стэн, Кайл, Картман и Кенни впервые появились в короткометражном мультфильме «Дух Рождества» и с этого момента вошли в историю телевидения.