Из СПбГУ уволили филолога, которая раскритиковала лингвистическую экспертизу по делу Саши Скочиленко

Филолога Светлану Друговейко-Должанскую, которая ранее раскритиковала лингвистическую экспертизу по делу художницы Саши Скочиленко, уволили СПбГУ из‑за «аморального поступка». Об этом она сама рассказала в своем фейсбуке*.
Вместе с тем о факте увольнения Друговейко-Должанской сообщил депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский. «Конечно, будет оспаривать. Конечно, поможем всем, чем сможем», — добавил он.
Как отмечает The Insider**, об увольнении филолога просил проректор СПбГУ по правовым вопросам Юрий Пенов. Он отмечал, что Друговейко-Должанская «с сарказмом высказывалась о компетентности своих коллег».
В ходе расследования дела Саши Скочиленко специалисты Центра экспертиз СПбГУ проводили лингвистическую экспертизу по просьбе следователей. Они обнаружили в листовках художницы фейки о ВС России.
Защита Скочиленко наняла Светлану Друговейко-Должанскую, которая также является преподавателем в СПбГУ, для независимой экспертизы. Филолог раскритиковала первую лингвистическую экспертизу, заявив, что в ней не было приведено ни одного конкретного примера фейков.
Обосновывая свою позицию Друговейко-Должанская заявила, что эксперты гособвинения не знают школьной программы по русскому языку, поставив таким образом под сомнение их квалификацию.
Художницу Сашу Скочиленко задержали 11 апреля 2022 года за «совершение тяжкого деяния против общественной безопасности» — она разместила в магазине «Перекресток» антивоенные листовки вместо ценников. Девушке вменяют распространение фейков об армии, ей может грозить до 10 лет тюрьмы.
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