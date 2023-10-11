Из СПбГУ уволили филолога, которая раскритиковала лингвистическую экспертизу по делу Саши Скочиленко

Защита Скочиленко наняла Светлану Друговейко-Должанскую, которая также является преподавателем в СПбГУ, для независимой экспертизы. Филолог раскритиковала первую лингвистическую экспертизу, заявив, что в ней не было приведено ни одного конкретного примера фейков.