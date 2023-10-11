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Дерипаска отсудил у Тинькова 20 млн рублей из‑за поста в Instagram*

Виктория Шанина
Сегодня в 19:28

Суд в Краснодарском крае встал на сторону бизнесмена Олега Дерипаски в деле о защите чести и достоинства против предпринимателя Олега Тинькова, которое началось из‑за публикаций в Instagram*. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат Дерипаски Алексей Мельников.

«Суд удовлетворил иск [Дерипаски] к Тинькову и корпорации Meta*, признал распространенные сведения недостоверными, оскорбительными и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию», — заявил Мельников.

Тинькова обязали удалить спорные посты и опубликовать опровержение. А еще ему придется выплатить оппоненту 20 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Вместе с тем судья назначил дополнительный штраф в случае неисполнения решения. За каждый день задержки долг Олега Тинькова будет увеличиваться на 100 тыс. рублей.

Алексей Мельников уточнил, что все деньги, которые получит Олег Дерипаска в результате этого дела, будут направлены на благотворительность.

Разногласия возникли из‑за поста в инстаграм-аккаунте Тинькова, в котором он говорил, что «Дерипаска чуть ли не присвоил всю экономику России». Изначально Мельников собирался добиться взыскания с Тинькова 2 миллиардов рублей.

* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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