Дерипаска отсудил у Тинькова 20 млн рублей из‑за поста в Instagram*

Разногласия возникли из‑за поста в инстаграм-аккаунте Тинькова, в котором он говорил, что «Дерипаска чуть ли не присвоил всю экономику России». Изначально Мельников собирался добиться взыскания с Тинькова 2 миллиардов рублей.