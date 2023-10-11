«Вместе мы можем все»: вышел трейлер «Стальной хватки» с Заком Эфроном и Джереми Алленом Уайтом

A24 показала первый трейлер «Стальной хватки» — байопика о семье рестлеров фон Эрих. Картина появится в российских кинотеатрах 4 января.
Зак Эфрон и Джереми Аллен Уайт играют братьев Кевина и Керри фон Эрих, представителей одной из известейших рестлерских династий. Под руководством деспотичного отца Фрица (его играет Холт МакКаллани из «Охотника за разумом») они проложили себе путь к славе на ринге. Однако у этого была большая цена.
«С самого детства люди говорили, что моя семья проклята. Мама пыталась защитить нас, показав Бога. Папа пытался защитить нас, показав рестлинг. Он говорил, что если мы будем самыми жесткими, самыми сильными, то ничто и никогда не сможет нам навредить. Я верил в это. Мы все верили», — рассказывает за кадром герой Эфрона.
Трейлер заостряет внимание на травмах, которые отец нанес своим детям, как физических, так и душевных. В реальной жизни Фриц пережил пятерых из шести своих сыновей, трое из них покончили с собой.
Кроме Эфрона, Уайта и МакКаллани на экране появятся Лили Джеймс, Харрис Дикинсон, Стэнли Симмонс и Мора Тирни.
Режиссером картины стал Шон Деркин, в прошлом работавший продюсером над хоррорами «Кто не спрятался» и «Пирсинг», а также драмой «Гнездо».