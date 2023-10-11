«Вместе мы можем все»: вышел трейлер «Стальной хватки» с Заком Эфроном и Джереми Алленом Уайтом

«С самого детства люди говорили, что моя семья проклята. Мама пыталась защитить нас, показав Бога. Папа пытался защитить нас, показав рестлинг. Он говорил, что если мы будем самыми жесткими, самыми сильными, то ничто и никогда не сможет нам навредить. Я верил в это. Мы все верили», — рассказывает за кадром герой Эфрона.