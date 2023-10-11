«Готовь запасные трусы»: появился тизер пятого сезона «Трудных подростков»

Авторы «Трудных подростков» заявили, что закончили съемки пятого сезона сериала. По этому случаю они поделились тизером будущего проекта, который появится на more.tv и Wink «скоро». Новые серии молодежного хита станут последними.
Также представители студии Prospect Production анонсировали появление в проекте актрис Даши Верещагиной («Секс. До и после») и Ингрид Олеринской («Неадекватные люди»).
«В пятом сезоне трудные подростки останутся без своего тренера Антона Ковалева, который ушел тренировать профессиональную команду», — говорится в синопсисе.
«Теперь Ковалев и ребята — злейшие враги. Удастся ли им воспользоваться шансом покинуть центр трудных подростков без своего наставника? Смогут ли они простить друг друга?» — нагнетают интригу авторы «Трудных подростков».
«В моей жизни этот возраст, как и у всех, прошел не без приколов. Мне кажется, важно об этом говорить и снимать кино. Потому что молодые люди, которые это смотрят, должны понимать, что они не одиноки в своих проблемах, что это часть пути и часть взросления. И большая часть всего происходящего с человеком в этот период — это нормально. Это никак не характеризует его в том, каким он станет во взрослой жизни. Наоборот, это ошибки, которые тебя учат и делают настоящим, заставляют тебя расти и двигаться», — объясняет решение поучаствовать в сериале Даша Верещагина.
«На съемочной площадке была дружественная атмосфера, вся команда работала с горящими глазами, и мне, как новичку, было очень комфортно. Я попробовала себя в совершенно новой для себя роли и рада, что дебют случился именно в „Трудных подростках-5“, в сериале про реальную жизнь, про настоящие взаимоотношения. И эта футбольная эстетика, динамичный монтаж, неоновые вставки, яркие образы героев очень увлекают, понимаю, почему он так популярен», — говорит о проекте Ингрид Олеринская.
Кроме них, в новом сезоне вернутся Никита Волков, Владимир Гарцунов, Анастасия Крылова, Глеб Калюжный, Александр Лыков, Виталий Андреев, Алена Швиденкова и другие актеры.