«Готовь запасные трусы»: появился тизер пятого сезона «Трудных подростков»

«В моей жизни этот возраст, как и у всех, прошел не без приколов. Мне кажется, важно об этом говорить и снимать кино. Потому что молодые люди, которые это смотрят, должны понимать, что они не одиноки в своих проблемах, что это часть пути и часть взросления. И большая часть всего происходящего с человеком в этот период — это нормально. Это никак не характеризует его в том, каким он станет во взрослой жизни. Наоборот, это ошибки, которые тебя учат и делают настоящим, заставляют тебя расти и двигаться», — объясняет решение поучаствовать в сериале Даша Верещагина.