В Госдуме предложили штрафовать уехавших россиян за злоупотребление свободой информации

Госсовет Татарстана и депутат Госдумы от региона Айрат Фаррахов («Единая Россия») разработали проект поправок в КоАП, по которым можно будет штрафовать удаленно уехавших из России граждан за их публичные высказывания. Об этом пишет «Коммерсант».
Авторы законопроекта заявляют, что такие россияне «наносят вред обществу и государству» своими высказываниями. Следовательно, на них следует расширить действие ряда статей, которые на данный момент касаются только проживающих в стране граждан.
«Появились комментаторы, бывшие наши известные деятели, даже кумиры. Они переродились и наносят вред обществу и государству», — утверждает глава комитета по законности и правопорядку Госсовета Татарстана Шакир Ягудин. Депутат Ильдар Шамилов добавляет: «Слишком эта пятая колонна процветает».
Документ предлагает расширить статью 1.8 КоАП (действие законодательства об административных правонарушениях в пространстве), где говорится о правонарушениях за пределами России. А именно — вписать в нее статьи о возбуждении ненависти, публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ, дискредитации армии, призывах к введению антироссийских санкций, злоупотреблении свободой массовой информации и распространении информации с «явным неуважением» к обществу, чиновникам и госсимволике.
«Имеются яркие примеры, что на территориях иностранных государств различными общественными лидерами и активистами осуществляется деятельность, направленная против интересов РФ», — говорится в пояснительной записке к проекту.