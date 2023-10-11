В Госдуме предложили штрафовать уехавших россиян за злоупотребление свободой информации

Документ предлагает расширить статью 1.8 КоАП (действие законодательства об административных правонарушениях в пространстве), где говорится о правонарушениях за пределами России. А именно — вписать в нее статьи о возбуждении ненависти, публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ, дискредитации армии, призывах к введению антироссийских санкций, злоупотреблении свободой массовой информации и распространении информации с «явным неуважением» к обществу, чиновникам и госсимволике.