Крышки люков стали предметом коллекционирования в Японии. Власти Киото выставили их на продажу

Чтобы понять, почему крышки люков по всей Японии пользуются такой популярностью, достаточно взглянуть на них. На одной из них изображен узор, напоминающий колеса придворной кареты — это отсылка ко времени, когда Киото был древней столицей Японии. Художники также изображают на них местные достопримечательности, знаменитых жителей, праздники, флору и фауну и даже покемонов (такие можно найти чуть ли не в каждом городе). Многие крышки за десятилетия поржавели и получили царапины.