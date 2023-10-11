Крышки люков стали предметом коллекционирования в Японии. Власти Киото выставили их на продажу

Власти Киото продадут списанные крышки канализационных люков, чтобы заработать на увлечении людей коллекционировать украденные предметы. 90-килограммовые плиты из кованого железа считаются весьма желанными произведениями искусства и символами региональной гордости среди японцев, пишет The Guardian.
На продажу выставят крышки люков, изготовленные в 1978, 1981 и 1990 годах. Одну штуку можно будет купить за 3000 иен (20 долларов). СМИ уточняют, что новые крышки стоят около 60 тыс. иен каждая.
По данным управления водоснабжения и канализации Киото, в городе насчитывается около 160 тыс. крышек люков. Те, что установлены на дорогах, имеют срок службы около 15 лет, а те, что используются на тротуарах, — около 30 лет. Ежегодно заменяется 1500 крышек, и ожидается, что город продолжит находить им новых владельцев. «Для начала мы продадим три, и если проект окажется успешным, мы хотели бы продать еще», — заявили в ведомстве.
Чтобы понять, почему крышки люков по всей Японии пользуются такой популярностью, достаточно взглянуть на них. На одной из них изображен узор, напоминающий колеса придворной кареты — это отсылка ко времени, когда Киото был древней столицей Японии. Художники также изображают на них местные достопримечательности, знаменитых жителей, праздники, флору и фауну и даже покемонов (такие можно найти чуть ли не в каждом городе). Многие крышки за десятилетия поржавели и получили царапины.
В 2017 году город Маэбаси на востоке Японии выставил на продажу 10 крышек люков, которые захотели приобрести 200 покупателей. В 2018 году муниципалитет Токородзава к северу от Токио решил заработать на этом: власти предложили местному бизнесу разместить рекламу на крышках люков, чтобы привлечь финансирование своей обремененной долгами системе очистки сточных вод.
Изображения крышек из разных городов Японии появляются на коллекционных открытках, брелоках, подставках, футболках и больших сумках от швейной фабрики Japan Underground. Сотрудники фирмы лично посетили каждую префектуру, чтобы выбрать подходящий дизайн крышек и получить разрешение на их воспроизведение от местных властей.
Ежегодно в Японии проходит встреча, посвященная люкам. В прошлом году мероприятие проводилось в Токородзаве, на месте бывшей городской очистной станции.
В 2014 году «Студия Артемия Лебедева» разработала дизайн крышек для канализационных люков в Москве — все они были посвящены Георгию Победоносцу как одному из главных символов города. Однако московские власти отказались укладывать их на улицы из‑за неэтичности, с ними согласились православные активисты.