Инди-группе Easy Life пришлось отказаться от своего названия из‑за претензий конгломерата EasyGroup

«К сожалению, кажется, что справедливость доступна только тем, кто может себе это позволить. У нас просто нет средств на справедливое судебное разбирательство. Не говоря уже о том факте, что дело, вероятно, продлится до 2025 года, и мы не сможем выпускать музыку в это время. Наша карьера да и наша жизнь оказались бы на паузе», — написали музыканты в совместном заявлении. В случае проигрыша каждый участник Easy Life мог потерять «материальные блага, наши средства к существованию, наши дома».