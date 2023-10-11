Инди-группе Easy Life пришлось отказаться от своего названия из‑за претензий конгломерата EasyGroup

Инди-поп-группа Easy Life из Лестера сменит свое название из‑за возможной судебной тяжбы с британским конгломератом EasyGroup, владеющим интернет-магазином EasyLife. По словам музыкантов, они приняли вынужденное решение, чтобы избежать суда и не потерять много денег.
«К сожалению, кажется, что справедливость доступна только тем, кто может себе это позволить. У нас просто нет средств на справедливое судебное разбирательство. Не говоря уже о том факте, что дело, вероятно, продлится до 2025 года, и мы не сможем выпускать музыку в это время. Наша карьера да и наша жизнь оказались бы на паузе», — написали музыканты в совместном заявлении. В случае проигрыша каждый участник Easy Life мог потерять «материальные блага, наши средства к существованию, наши дома».
EasyGroup была создана после успешного запуска авиакомпании EasyJet. Предприниматели решили расширить бренд Easy и открыть бизнес в сфере отелей, супермаркетов, финансовых услуг, электроэнергии, музыки, аренды и даже выгула собак. Пресс-служба конгломерата заявила, что EasyGroup владеет правами на торговую марку Easy и платит ежегодные роялти за его использование: «Мы не можем позволить неавторизованным третьим лицам просто использовать его бесплатно, даром, за просто так. Это было бы очень несправедливо».
В другом заявлении EasyGroup говорится: «Что касается похитителя брендов [фронтмена Easy Life Мюррея] Матраверса и его коллег по группе, которые решили использовать наш бренд EasyLife без разрешения, у нас есть давний опыт юридического запрета ворам использовать наши бренды, и мы уверены, что остановим господина Матраверса». Группа не согласилась с утверждением, что они — «воры брендов», и заявила, что использовала это название задолго до того, как конгломерат получил лицензию на название интернет-магазина EasyLife.
Easy Life сравнила ситуацию с битвой Давида против Голиафа, в которой «британская правовая система поддерживает Голиафа». 13 октября станет последним днем, когда группа будет использовать это название. Музыканты устроят для фанатов две прощальные вечеринки.
«Возможно, наше дело поможет спровоцировать диалог о правовой реформе и справедливости, доступной для всех, однако я боюсь, что такие разговоры останутся без внимания. Кто знает, что произойдет дальше, но в любой шторм рано или поздно дождь заканчивается», — написала группа.
Easy Life появилась в 2017 году. С того момента группа выпустила два альбома — дебютный «Life’s a Beach» 2021 года и «Maybe in Another Life» 2022-го. Их третий микстейп «Junk Food» достиг 7-го места в британских чартах на следующий день после выхода.
Это не первый раз, когда EasyGroup подает в суд на другие компании за использование названий, содержащих слово easy. В 2018 году компания судилась с Netflix из‑за комедийного сериала «Проще простого» («Easy»).