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На станции «Печатники» столкнулись два поезда метро, пострадали машинист и пассажирка

Максим Саблин
Сегодня в 11:03
Обновлено в 11:46:

По информации «Рен ТВ» и «112», число пострадавших выросло до 4. К машинисту и пассажирке добавилась еще одна девушка и подросток. Последний получил закрытую черепно-мозговую травму.

«Рен ТВ» также опубликовал видео извлечения пострадавшего машиниста. По предварительным данным, у него сломана нога и есть порезы от стекла.

Два поезда метро столкнулись на станции «Печатники», сообщают телеграм-каналы «112» и Mash. По их информации, пострадали пассажирка и машинист, которого зажало между вагонов металлоконструкцией.

По информации Департамента транспорта, в стоящий на станции состав врезался поезд без пассажиров, шедший из депо. Сейчас остановлено движение от станции «Люблино» до станции «Дубровка». На месте работают службы метрополитена, причины будут установлены позже специальной комиссией.

Как пишет мэр Москвы Сергей Собянин, пассажиры не получили серьезных повреждений, однако травма есть у машиниста поезда, ему оказывают помощь врачи. Движение будет запущено вновь в ближайшие несколько часов.

Судя по видео в канале «112», после столкновения на платформе видно задымление, пассажиры покидают вагоны. По словам его источника, предварительной причиной называют отказ тормозов. «Рен ТВ» со ссылкой на оперативные службы пишет, что пустой поезд мог врезаться из‑за технической неисправности.

Как уточняет Mash, на место вызваны около 20 расчетов скорой помощи, также готовятся к запуску компенсационные автобусы.

На фото из соцсетей, которые собрал «Рен ТВ», у входа на станцию стоят пожарные расчеты.

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