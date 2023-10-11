На станции «Печатники» столкнулись два поезда метро, пострадали машинист и пассажирка

Два поезда метро столкнулись на станции «Печатники», сообщают телеграм-каналы «112» и Mash. По их информации, пострадали пассажирка и машинист, которого зажало между вагонов металлоконструкцией.
По информации Департамента транспорта, в стоящий на станции состав врезался поезд без пассажиров, шедший из депо. Сейчас остановлено движение от станции «Люблино» до станции «Дубровка». На месте работают службы метрополитена, причины будут установлены позже специальной комиссией.
Как пишет мэр Москвы Сергей Собянин, пассажиры не получили серьезных повреждений, однако травма есть у машиниста поезда, ему оказывают помощь врачи. Движение будет запущено вновь в ближайшие несколько часов.
Как уточняет Mash, на место вызваны около 20 расчетов скорой помощи, также готовятся к запуску компенсационные автобусы.