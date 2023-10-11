На станции «Печатники» столкнулись два поезда метро, пострадали машинист и пассажирка

Обновлено в 11:46 :

По информации «Рен ТВ» и «112», число пострадавших выросло до 4. К машинисту и пассажирке добавилась еще одна девушка и подросток. Последний получил закрытую черепно-мозговую травму.

«Рен ТВ» также опубликовал видео извлечения пострадавшего машиниста. По предварительным данным, у него сломана нога и есть порезы от стекла.