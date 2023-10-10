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Умер режиссер «Музея восковых фигур» Энтони Хикокс

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:07

В возрасте 54 лет умер британский режиссер Энтони Хикокс. Об этом сообщает Deadline.

По словам Джонатана Шалита, близкого друга постановщика, последние годы Хикокс провел в Румынии. Там на прошлой неделе полиция обнаружила его мертвым в своем доме в Бухаресте. Причина смерти не называется.

Энтони Хикокс родился 30 января 1959 года. Он получил широкую известность за работу в жанре ужасов. Наиболее известным его фильмом считается «Музей восковых фигур» 1988 года, в котором снялись Зак Гиллиган, Дебора Форман и Мишель Джонсон.

Считается, что Хикокс написал сценарий к этой ленте, после того как въехал в автомобиль продюсера Стаффана Аренберга. Постановщик убедил его разрешить ему возместить ущерб, написав сценарий всего за 3000 долларов.

Хикокс также снял такие фильмы, как «Восставший из ада-3», «Закат: Вампиры в изгнании», «Расплата», «Воздушный охотник» и другие. Последней работой режиссера стал фильм 2020 года «Злополучная шестерка».

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Энтони ХикоксДебора ФорманМишель Джонсон
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