Студия Warner Bros. Pictures опубликовала новый трейлер мюзикла «Цвет пурпурный». Премьера ленты состоится 25 декабря.
Фильм представляет собой новый взгляд на классическую ленту Стивена Спилберга 1985 года, снятую по одноименному роману Элис Уокер. По этой истории впоследствии был поставлен бродвейский мюзикл, получивший множество призов и всеобщее признание критиков и зрителей.
Действие «Цвета пурпурного» разворачивается на протяжении нескольких десятилетий и представляет собой масштабную семейную драму и фильм о взрослении, в котором исследуются гендерные и расовые проблемы Юга XX века.
Главные роли в мюзикле исполнили Тараджи П.Хенсон («Скрытые фигуры»), Даниель Брукс («Оранжевый — хит сезона»), Колман Доминго («Бойтесь ходячих мертвецов»), Кори Хокинс («Черный клановец») и Халле Бейли («Русалочка»).
В ленте также снялись певица H.E.R. («Иуда и черный мессия»), Онжаню Эллис-Тейлор («Король Ричард») и новичок Фантазия Баррино. Кресло продюсеров заняли Опра Уинфри, Стивен Спилберг, Скотт Сандерс и Куинси Джонс.
В качестве режиссера выступил Блиц Базавуле, ранее снявший драму «Похороны Коджо». Сценарий написал Маркус Гардли, работавший до этого над «Прислугой». Он основывал свой текст на романе Уокер и мюзикле по его мотивам.