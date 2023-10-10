Фильм представляет собой новый взгляд на классическую ленту Стивена Спилберга 1985 года, снятую по одноименному роману Элис Уокер. По этой истории впоследствии был поставлен бродвейский мюзикл, получивший множество призов и всеобщее признание критиков и зрителей.