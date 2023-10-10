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Анимационный сериал о принцессе Тиане для Disney+ разработает Джойс Шерри

Виктория Шанина
Сегодня в 16:20

Джойс Шерри («Полуночная месса») напишет сценарий анимационного сериала для Disney+, главной героиней которого станет принцесса Тиана. Об этом пишет Variety.

Шерри не только поучаствует в написании сценария «Тианы», но и станет ведущим режиссером проекта. Также стало известно, что шоу дебютирует не раньше 2024 года.

Принцесса Тиана известна зрителям по мультфильму «Принцесса и лягушка» студии Walt Disney Pictures. Тогда главную героиню озвучила Аника Нони Роуз, она же займется дубляжом для нового сериала.

Впервые о разработке сериала «Тиана» стало известно в 2020 году. В оригинальном мультфильме официантка из Нового Орлеана по имени Тиана вышла замуж за принца Мальдонии, а теперь она отправится в новое «грандиозное приключение», уже как коронованная принцесса.

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Аника Роуз
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