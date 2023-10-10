Анимационный сериал о принцессе Тиане для Disney+ разработает Джойс Шерри

Джойс Шерри («Полуночная месса») напишет сценарий анимационного сериала для Disney+, главной героиней которого станет принцесса Тиана. Об этом пишет Variety.
Шерри не только поучаствует в написании сценария «Тианы», но и станет ведущим режиссером проекта. Также стало известно, что шоу дебютирует не раньше 2024 года.
Принцесса Тиана известна зрителям по мультфильму «Принцесса и лягушка» студии Walt Disney Pictures. Тогда главную героиню озвучила Аника Нони Роуз, она же займется дубляжом для нового сериала.
Впервые о разработке сериала «Тиана» стало известно в 2020 году. В оригинальном мультфильме официантка из Нового Орлеана по имени Тиана вышла замуж за принца Мальдонии, а теперь она отправится в новое «грандиозное приключение», уже как коронованная принцесса.