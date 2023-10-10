Анимационный сериал о принцессе Тиане для Disney+ разработает Джойс Шерри

Впервые о разработке сериала «Тиана» стало известно в 2020 году. В оригинальном мультфильме официантка из Нового Орлеана по имени Тиана вышла замуж за принца Мальдонии, а теперь она отправится в новое «грандиозное приключение», уже как коронованная принцесса.