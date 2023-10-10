Баз Лурманн покажет расширенную (шестичасовую) версию «Австралии» с Николь Кидман и Хью Джекманом

Баз Лурманн планирует показать расширенную и переосмысленную версию своего фильма «Австралия» 2008 года. Премьера состоится 21 октября на кинофестивале SXSW в Сиднее, сообщает Deadline.
26 ноября расширенная «Австралия» с Николь Кидман и Хью Джекманом в главных ролях выйдет на стримингах Hulu и Disney+. Новая старая лента называется «Далекие холмы» и разделена на шесть глав, чья длительность составит чуть меньше шести часов.
«Я решил подойти к своему фильму „Австралия“ с новой стороны и создать „Далекие холмы“ из‑за того, как мир потокового вещания вдохнул новую жизнь в эпизодическое повествование. Благодаря более чем 2 млн футов пленки из оригинала мы с моей командой смогли заново вернуться к центральным темам работы», — сказал Лурманн.
Сюжет картины разворачивается вокруг аристократки Сары Эшли (Николь Кидман), которая путешествует через полмира, чтобы пойти против своего своенравного мужа и продать ранчо «Далекие холмы» площадью миллион акров в Австралии. После смерти ее мужа, безжалостного австралийского скотоводческого магната, Кинг Карни (Брайан Браун) замышляет захватить ее землю, и она неохотно объединяет усилия с грубым погонщиком скота (Хью Джекман), чтобы защитить свое ранчо.