Баз Лурманн покажет расширенную (шестичасовую) версию «Австралии» с Николь Кидман и Хью Джекманом

Сюжет картины разворачивается вокруг аристократки Сары Эшли (Николь Кидман), которая путешествует через полмира, чтобы пойти против своего своенравного мужа и продать ранчо «Далекие холмы» площадью миллион акров в Австралии. После смерти ее мужа, безжалостного австралийского скотоводческого магната, Кинг Карни (Брайан Браун) замышляет захватить ее землю, и она неохотно объединяет усилия с грубым погонщиком скота (Хью Джекман), чтобы защитить свое ранчо.