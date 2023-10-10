Рамзан Кадыров, Хабиб Нурмагомедов и Хасбик поддержали Палестину. Посты в поддержку частично признанного государства появились в их соцсетях.
В своем телеграм-канале Кадыров выступил против войны и заявил, что готов послать в сектор Газа чеченских добровольцев: «Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны, которая, в отличие от других конфликтов, может перерасти в нечто большее».
«Я призываю остановить как войну, так и любые формы нагнетания обстановки. В случае необходимости наши подразделения готовы выступить в качестве миротворческих сил для наведения порядка и противодействия любым возмутителям», — говорится в его посте.
Глава Чечни также обратился к мировому сообществу, «чтобы оно хоть один раз единогласно приняло справедливое решение по поводу ситуации в Палестине». Кроме этого, он призвал лидеров мусульманских стран повлиять на страны Запада, чтобы те «не бомбили мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков».
9 октября в своем инстаграме* Хабиб Нурмагомедов опубликовал ролик с цитатами из Корана, в подписи он поставил флаг Палестины, эмодзи сердца и сложенных ладоней.
8 октября флаг Палестины и эмодзи сердца в сторис выложил Хасбулла Магомедов. Похожий пост сделал боец UFC Хамзат Чимаев.
9 октября МИД Израиля сообщил, что ракета боевиков ХАМАС попала в мечеть имени Ахмата Кадырова в поселке Абу-Гош под Иерусалимом. Рамзан Кадыров лично открывал этот храм в марте 2014 года в рамках укрепления связей с Израилем. Власти селения говорили, что строительство стоило 10 млн долларов, из которых 6 пришли из Чечни.
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