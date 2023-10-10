Рамзан Кадыров, Хабиб Нурмагомедов и Хасбик поддержали Палестину

9 октября МИД Израиля сообщил, что ракета боевиков ХАМАС попала в мечеть имени Ахмата Кадырова в поселке Абу-Гош под Иерусалимом. Рамзан Кадыров лично открывал этот храм в марте 2014 года в рамках укрепления связей с Израилем. Власти селения говорили, что строительство стоило 10 млн долларов, из которых 6 пришли из Чечни.



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