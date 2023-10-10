Артемий Лебедев стал директором по дизайну во «ВКонтакте»

«Была проделана огромная титаническая работа, которая закончилась ничем. То есть она закончилась тем, чем обычно заканчивается у нас в стране дизайн. Главный взял бумажку из жопы, нарисовал авторучкой то, что считает самым правильным вариантом, и прислал дизайнерам типа: „Вы там поработайте чуть-чуть здесь вот, я тут наметил направленьице“», — возмущался Лебедев.