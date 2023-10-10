Артемий Лебедев стал директором по дизайну во «ВКонтакте»

«ВКонтакте» назначила Артемия Лебедева директором по дизайну, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу социальной сети.
«Артемий Лебедев присоединился к команде „ВКонтакте“, чтобы улучшить опыт использования продуктов социальной сети и сделать их доступнее для пользователей», — говорится в пресс-релизе.
По словам представителей соцсети, в новой должности Лебедев будет управлять дизайном продуктов «ВКонтакте», формировать принципы и подходы к работе над пользовательскими интерфейсами и разрабатывать общее видение дизайна социальной сети.
В прошлом Лебедев работал над логотипом «ВК». В 2011 году его студия создала 403 наброска изображения, однако решила не продолжать сотрудничество с тогдашним главой Павлом Дуровым.
«Это один из тех редких случаев, когда нам настолько стыдно за результат, что мы отказались от авторства. Было нарисовано 403 варианта, 404-й ушел в тираж», — писал Лебедев, демонстрируя образцы.
«У меня до сих пор дергается глаз каждый раз, когда я вижу логотип „ВКонтакте“, который напоминает то ли недо-Армани, то ли букву Ж с оторванной лапкой», — говорил дизайнер о современном логотипе соцсети.
«Была проделана огромная титаническая работа, которая закончилась ничем. То есть она закончилась тем, чем обычно заканчивается у нас в стране дизайн. Главный взял бумажку из жопы, нарисовал авторучкой то, что считает самым правильным вариантом, и прислал дизайнерам типа: „Вы там поработайте чуть-чуть здесь вот, я тут наметил направленьице“», — возмущался Лебедев.
Основатель и глава Студии Артемия Лебедева занимается проектированием сайтов с 1995 года, также в портфолио его компании есть работы по графическому и городскому дизайну, архитектуре, системам навигации. По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Студия Артемия Лебедева» за 2022 год составила 719 млн рублей, а чистая прибыль — 24,4 млн.