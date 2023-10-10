УЕФА отменила решение о допуске сборных России до международных турниров

26 сентября УЕФА частично разрешила юношеским мужским и женским командам принимать участие в соревнованиях. Они могли играть, но лишь при условии отказа от исполнения гимна, демонстрации флага и другой государственной символики на форме. Сборные могли вернуть даже в те турниры, где проведена жеребьевка, в том числе в отбор на «Евро-2023/2024».