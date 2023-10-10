УЕФА отменила решение о допуске сборных России до международных турниров

Исполнительный комитет УЕФА отменил решение о допуске сборных России в возрасте до 17 лет к международным турнирам под эгидой организации, передает журналист Sky News Роб Харрис.
В разговоре с журналистом представитель ассоциации сказал, что ее членам не удалось «найти технического решения, которое бы позволило российским командам» участвовать в играх, организованных Европейским футбольным союзом.
26 сентября УЕФА частично разрешила юношеским мужским и женским командам принимать участие в соревнованиях. Они могли играть, но лишь при условии отказа от исполнения гимна, демонстрации флага и другой государственной символики на форме. Сборные могли вернуть даже в те турниры, где проведена жеребьевка, в том числе в отбор на «Евро-2023/2024».
То решение ассоциации возмутило участников из многих европейских стран. Футбольные союзы Англии, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии объявили о бойкоте игр с представителями России. Министерство молодежи и спорта Украины призвало УЕФА отменить допуск.