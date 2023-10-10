Реклама
Новости

Наполеон, «Барби» и «коварный VPN»: ТНТ показал кадры «Иван Васильевич меняет все!»

Максим Саблин
Сегодня в 13:05

Телеканал ТНТ показал первые кадры новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все!». Картина является переосмыслением советского фильма, в котором Иван Грозный перенесся во времени и попал в СССР. Новый фильм снят к пятидесятилетию со дня выхода оригинала.

По сюжету ремейка, инженер-изобретатель Шурик попробует вернуть Ивана Грозного во времена Московского царства с помощью машины времени. Однако чудо-аппарат работает с помощью «коварного VPN» и постоянно переносит испытателей в разные периоды и страны, а герои случайно или намеренно будут менять прошлое.

На кадрах можно увидеть Тимура Батрутдинова в главной роли, Максима Лагашкина в образе Жоржа Милославского, Демиса Карибидиса в роли Шурика и Олега Верещагина в костюме Наполеона. Кроме них в проекте участвует Ольга Бузова, она сыграет Ульяну Буншу.

Еще на одном из снимков можно заметить сцену, цветовое оформление которой очевидно отсылает к фильму «Барби» Греты Гервиг.

«Иван Васильевич меняет все!» будет показан в эфире ТНТ 31 декабря.

1 из 5
2 из 5
3 из 5
4 из 5
5 из 5

Режиссерами нового проекта выступили Миша Семичев и Роман Ким, ранее они работали над аналогичной лентой «СамоИрония судьбы» (ее рейтинг на «Кинопоиске» составляет 5,9 балла), а также клипом Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий».

«Мы делаем новогодний музыкальный телефильм. Это ни в коем случае не ремейк. Я с детства фанат фильмов „Иван Васильевич меняет профессию“ и трилогии „Назад в будущее“. Легендарная кинофантастика! Целую каждый кадр», — говорит о фильме Миша Семичев.

«Поэтому архиважно не переснять известное кино с другими актерами, а взять знакомый сюжет и погрузить телезрителей в теплую новогоднюю атмосферу. Наш подход ближе к театру, где разные режиссеры делятся своим видением „Вишневого сада“. Ну или параллельная вселенная», — добавляет он.

расскажите друзьям
люди
Иван ГрозныйТимур БатрутдиновМаксим ЛагашкинДемис КарибидисОлег ВерещагинОльга БузоваГрета ГервигФилипп Киркоров
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»