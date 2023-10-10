Наполеон, «Барби» и «коварный VPN»: ТНТ показал кадры «Иван Васильевич меняет все!»

По сюжету ремейка, инженер-изобретатель Шурик попробует вернуть Ивана Грозного во времена Московского царства с помощью машины времени. Однако чудо-аппарат работает с помощью «коварного VPN» и постоянно переносит испытателей в разные периоды и страны, а герои случайно или намеренно будут менять прошлое.