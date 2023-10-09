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Мизулина: против Sota возбудили уголовное дело о клевете в отношении Лиги безопасного интернета

Виктория Шанина
Сегодня в 22:27

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале сообщила о возбуждении уголовного дела против Sota по статье о клевете. По ее словам, издание распространяло недостоверную информацию о деятельности Лиги.

«Мы намерены добиваться привлечения к ответственности всех, кто перепечатал и распространил клеветнические сведения. Фильтруйте контент, как говорится», — написала она.

Мизулина ссылается на свою старую публикацию, в которой она сообщила, что направила в МВД обращение с просьбой возбудить дело, а также в Минюст и Генпрокуратуру — с просьбой признать Sota иностранным агентом.

Тогда она упомянула новость Sota о том, что Лига безопасного интернета якобы распространяет порнографические материалы через сайт своего СМИ «Русское обозрение», которое было учреждено в 2013 году, а его лицензия еще действует.

В ответ на эту новость Мизулина заявила, что деятельность Russian Review («Русское обозрение») была приостановлена Роскомнадзором в 2023 году. Редакция Sota после этого заявила, что Мизулина «запуталась в собственных СМИ», но утратила контроль над сайтами своих изданий в 2022 году и «специально не публиковала эти сведения, ожидая, чтобы информация о порно появилась в СМИ, на которое можно было бы написать донос».

Уголовное дело против Sota о клевете, согласно сообщению Екатерины Мизулиной, возбуждено по части 5 статьи 128.1 УК («Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности»). Изданию может грозить штраф в размере до 5 млн рублей.

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