Мизулина: против Sota возбудили уголовное дело о клевете в отношении Лиги безопасного интернета

В ответ на эту новость Мизулина заявила, что деятельность Russian Review («Русское обозрение») была приостановлена Роскомнадзором в 2023 году. Редакция Sota после этого заявила, что Мизулина «запуталась в собственных СМИ», но утратила контроль над сайтами своих изданий в 2022 году и «специально не публиковала эти сведения, ожидая, чтобы информация о порно появилась в СМИ, на которое можно было бы написать донос».