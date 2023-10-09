Краб с антоновкой и сулугуни из Калуги: на Центральном рынке пройдет Фестиваль хорошего вкуса

Гвоздем программы станут ингредиенты блюд: все шедевры кулинарного искусства будут приготовлены из локальных продуктов, привезенных из различных регионов России. Так, в грузинском хачапури окажутся сулугуни и имеретинский сыр из Калуги, в итальянской пасте — подмосковная буррата, а японская закуска из краба будет приправлена антоновкой.