Краб с антоновкой и сулугуни из Калуги: на Центральном рынке пройдет Фестиваль хорошего вкуса

Начиная с 9 сентября и до 28 октября каждую субботу шеф-повара будут готовить уникальные авторские блюда на глазах гостей Центрального рынка на Рождественском бульваре. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы Фестиваля хорошего вкуса.
В фестивале примут участие мастера гастрономических искусств — шеф-повара семи корнеров Центрального рынка. А готовить свои блюда они будут вместе с приглашенными ведущими: фуд-блогером Максом Брандтом, стендап-комиком Андреем Бебуришвили и другими.
Гвоздем программы станут ингредиенты блюд: все шедевры кулинарного искусства будут приготовлены из локальных продуктов, привезенных из различных регионов России. Так, в грузинском хачапури окажутся сулугуни и имеретинский сыр из Калуги, в итальянской пасте — подмосковная буррата, а японская закуска из краба будет приправлена антоновкой.
Продукты были произведены как небольшими фермерскими хозяйствами, так и крупными агрохолдингами. В географию ингредиентов фестиваля входят Калуга, Воронеж, Подмосковье, Ростов-на-Дону и даже Камчатка.
«Изменятся ли привычные блюда мировой кухни, если приготовить их из ростовских груш, волгоградских боровиков, дальневосточного гребешка, говядины с Северного Кавказа, сочинских мандаринов? Решать будут гости Центрального рынка», — заявляют организаторы Фестиваля хорошего вкуса.