Уилл Феррелл встал за пульт на студенческой вечеринке и включил «Ni**as in Paris»

На видео студенты танцуют вокруг Феррелла, одетого в форму спортивной команды колледжа, пока он включает им «Eye of the Tiger» Survivor. На одном из опубликованных роликов актер также играет песню «Ni**as in Paris» Канье Уэста и Jay Z, в которой звучит отрывок из фильма «Лезвия славы: Звездуны на льду», где Фаррелл говорит: «Никто не знает, что это значит, но это провокационно… Заводит людей».