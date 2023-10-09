Уилл Феррелл встал за пульт на студенческой вечеринке и включил «Ni**as in Paris»

Уилла Феррелла заметили в качестве диджея на вечеринке студенческого братства Sigma Alpha Mu Университета Южной Калифорнии.
Выступление актера состоялось перед матчем USC Trojans по американскому футболу с командой Arizona Wildcats, который колледж Лос-Анджелеса выиграл со счетом 43:41.
На видео студенты танцуют вокруг Феррелла, одетого в форму спортивной команды колледжа, пока он включает им «Eye of the Tiger» Survivor. На одном из опубликованных роликов актер также играет песню «Ni**as in Paris» Канье Уэста и Jay Z, в которой звучит отрывок из фильма «Лезвия славы: Звездуны на льду», где Фаррелл говорит: «Никто не знает, что это значит, но это провокационно… Заводит людей».
Неожиданное появление актера на студенческой вечеринке можно объяснить тем, что он выпускник Университета Южной Калифорнии (он учился по специальности «Спортивное вещание»). А его сын Магнус прямо сейчас студент этого учебного заведения.
В 2017 году Феррелл выступил с речью в Университете Южной Калифорнии. Тогда же он исполнил песню Уитни Хьюстон «I Will Always Love You».