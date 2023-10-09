На ВДНХ пройдет благотворительный забег «Вместе против инсульта»

«Принять участие можно как индивидуально, так и командой — например, семьей, своим отделом, вместе с друзьями. Все участники, успешно финишировавшие на своих дистанциях, получат памятные медали забега, а участники, набравшие наибольшие суммы для борьбы с инсультом, — специальные подарки», — говорят в ОРБИ.