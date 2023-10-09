На ВДНХ пройдет благотворительный забег «Вместе против инсульта»

Фонд борьбы с инсультом «ОРБИ» проведет 28 октября благотворительный забег в московском парке ВДНХ. Об этом «Афише Daily» рассказали представители фонда.
Мероприятие получило название «Вместе против инсульта». Для участия в забеге необходимо внести пожертвование, но ее сумму участники определяют сами — никаких членских взносов и минимальных порогов перевода.
Все собранные средства представители ОРБИ потратят на помощь людям, которые перенесли инсульт, а также их семьям.
«Принять участие можно как индивидуально, так и командой — например, семьей, своим отделом, вместе с друзьями. Все участники, успешно финишировавшие на своих дистанциях, получат памятные медали забега, а участники, набравшие наибольшие суммы для борьбы с инсультом, — специальные подарки», — говорят в ОРБИ.
Чтобы принять участие в забеге, необходимо зарегистрироваться на специальном сайте (по ссылке) и внести любую сумму пожертвования. Регистрация открыта только до 13 октября.
Те, кто не успеет зарегистрироваться до этой даты или лично присутствовать на забеге, смогут участвовать в благотворительности онлайн. Онлайн-участники могут присоединиться к мероприятию «Вместе против инсульта» до 27 октября.