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На ВДНХ пройдет благотворительный забег «Вместе против инсульта»

Виктория Шанина
Сегодня в 16:21

Фонд борьбы с инсультом «ОРБИ» проведет 28 октября благотворительный забег в московском парке ВДНХ. Об этом «Афише Daily» рассказали представители фонда.

Мероприятие получило название «Вместе против инсульта». Для участия в забеге необходимо внести пожертвование, но ее сумму участники определяют сами — никаких членских взносов и минимальных порогов перевода.

Все собранные средства представители ОРБИ потратят на помощь людям, которые перенесли инсульт, а также их семьям.

«Принять участие можно как индивидуально, так и командой — например, семьей, своим отделом, вместе с друзьями. Все участники, успешно финишировавшие на своих дистанциях, получат памятные медали забега, а участники, набравшие наибольшие суммы для борьбы с инсультом, — специальные подарки», — говорят в ОРБИ.

Чтобы принять участие в забеге, необходимо зарегистрироваться на специальном сайте (по ссылке) и внести любую сумму пожертвования. Регистрация открыта только до 13 октября.

Те, кто не успеет зарегистрироваться до этой даты или лично присутствовать на забеге, смогут участвовать в благотворительности онлайн. Онлайн-участники могут присоединиться к мероприятию «Вместе против инсульта» до 27 октября.

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