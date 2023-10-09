В Калифорнии запретят продажу Skittles с 2027 года

С 2027 года в Калифорнии официально запретят ввоз Skittles и других конфет. Соответствующий законопроект подписал губернатор штата Гэвин Ньюсом. Он направлен против пищевых продуктов, содержащих бромированное растительное масло, бромат калия, пропилпарабен или красный краситель 3.
Красный краситель 3 содержится в Skittles, в жвачках Pez, Hot Tamales, Dubble Bubble, а также в других сладостях. Бромированное растительное масло входит в состав цитрусовых безалкогольных напитков.
Согласно документу, с 2027 года «физическое или юридическое лицо не должно производить, продавать, доставлять, распространять, держать или предлагать для продажи в торговле пищевой продукт для потребления», содержащий перечисленные выше вещества.
За нарушение этих положений предполагается штраф в размере не более 5000 долларов (около 500 тыс. рублей) за первое нарушение и не более 10 тыс. (около 1 млн рублей) за каждое последующее.
Против законопроекта выступила Национальная ассоциация кондитеров. «Они принимают решения, основываясь не на научных данных, а на звуковых фразах. Одобрение губернатором Ньюсомом этого законопроекта подорвет доверие потребителей и создаст путаницу в вопросах безопасности пищевых продуктов», — сказали представители организации.