В Братске прошел первый в истории гастрофестиваль «Еда+». Тысячи горожан съели аж 700 порций шашлыка

Приглашенные из Красноярска и Иркутска шеф-повара провели лекции о сибирской кухне. Старший преподаватель Института гастрономии СФУ Евгений Баранников рассказал, какое место занимают Сибирь и Красноярск на гастрономической карте страны, а бренд-шеф нескольких ресторанов Константин Полунин приготовил дегустационный сет из байкальских эндемиков — пену из голомянки и расстегай с луковым вареньем.