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В Братске прошел первый в истории гастрофестиваль «Еда+». Тысячи горожан съели аж 700 порций шашлыка

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:59

7 октября в Братске состоялся первый в истории гастрофестиваль «Еда+». Мероприятие, организованное компанией «Эн+» специально для жителей города, посетили более 5000 человек.

За несколько часов горожане съели 200 дегустационных сетов, 800 кусков пиццы и 700 порций шашлыка, смолоты десятки килограммов кофе. На фестивале проводились лекции и мастер-классы шеф-поваров, готовились блюда и гастрономические хиты, выступали музыканты, работала детская зона.

Закусками посетителей угощали популярные местные рестораны: «Гнездо», «Лимончелло», «Очень-очень», «Фишка», «Алло, говядина», «Сибирский мишка», «Додо-пицца» и «Гриль-хаус».

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Приглашенные из Красноярска и Иркутска шеф-повара провели лекции о сибирской кухне. Старший преподаватель Института гастрономии СФУ Евгений Баранников рассказал, какое место занимают Сибирь и Красноярск на гастрономической карте страны, а бренд-шеф нескольких ресторанов Константин Полунин приготовил дегустационный сет из байкальских эндемиков — пену из голомянки и расстегай с луковым вареньем.

Владислав Асхаев из иркутской студии «Анетти» прочитал лекцию «Нетипичная Сибирь» и научил гостей готовить крем-суп «Капучино» на кедровом молоке с папоротником, а победитель всероссийского конкурса Chef a la Russe Александр Мордашев представил дегустационные сеты с сибирским акцентом.

Гастрофестиваль прошел благодаря промышленнику Олегу Дерипаске. Именно он предложил актуальные идеи развития городской и досуговой инфраструктуры Братска и других малых и средних сибирских городов, направленные на увеличение притока жителей.

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Олег Дерипаска
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