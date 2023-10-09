Песков: выборы президента пройдут по всем требованиям демократии, но соперников у Путина нет

В Кремле исходят из заявления Владимира Путина о необходимости проведения парламентских и президентских выборах даже в условиях военной операции. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на просьбу журналиста прокомментировать предложение Рамзана Кадырова. Глава Чечни призывал провести президентские выборы с единственным кандидатом — Путиным или вовсе отменить их.
По словам Пескова, выборы пройдут с соблюдением всех требований демократии и Конституции, но соперников у Владимира Путина сейчас нет.
«Очевидно, что президент Путин в нашей стране, особенно сейчас, в период беспрецедентной консолидации всего общества вокруг президента и его идей, является абсолютно лидирующим политиком, которому вряд ли кто‑то даже теоретически может составить хоть какую‑то конкуренцию в электоральном плане. Наверное, это истина, которую вряд ли кто‑то может оспорить. Думаю, что именно это имеет в виду Рамзан Кадыров», — цитирует «Интерфакс» слова представителя Кремля.
У Пескова также спросили, что в Кремле думают о проведении президентских выборов на Украине. «Что делать со своим режимом, должен думать народ Украины», — ответил он.
О необходимости проведения выборов в период военной операции на Украине Владимир Путин говорил во время последнего обращения к Федеральному собранию. Согласно действующему избирательному законодательству, президентские выборы должны пройти 17 марта 2024 года. Владимир Путин пока официально не объявлял о своем участии в них.