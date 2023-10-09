Песков: выборы президента пройдут по всем требованиям демократии, но соперников у Путина нет

«Очевидно, что президент Путин в нашей стране, особенно сейчас, в период беспрецедентной консолидации всего общества вокруг президента и его идей, является абсолютно лидирующим политиком, которому вряд ли кто‑то даже теоретически может составить хоть какую‑то конкуренцию в электоральном плане. Наверное, это истина, которую вряд ли кто‑то может оспорить. Думаю, что именно это имеет в виду Рамзан Кадыров», — цитирует «Интерфакс» слова представителя Кремля.