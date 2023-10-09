Посмотрите, как будет выглядеть станция «Лебедянская» Бирюлевской линии метро

Сергей Собянин показал в своем телеграм-канале дизайн будущей станции метро «Лебедянская». Она расположится на новой, Бирюлевской линии метро, которая пройдет от промзоны ЗИЛ до Бирюлево.
Дизайн станции посвящен прогрессу российской промышленности. Основным материалом при отделке станет металл. Вход в метро и конструкция между платформами — оба с круглыми отверстиями — по задумке архитекторов будут напоминать прокатный лист.
Концепция оформления выбрана не случайно. Станция расположится рядом с Липецкой улицей, чье название отсылает к крупнейшему российскому центру развития черной металлургии.
Общая протяженность Бирюлевской линии составит 22 километра, на ней будет 10 новых станций. Ветка пройдет от станции «ЗИЛ» через семь районов города — Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Печатники, Царицыно, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. Завершить строительство линии планируют в 2026 году.