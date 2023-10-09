Посмотрите, как будет выглядеть станция «Лебедянская» Бирюлевской линии метро

Общая протяженность Бирюлевской линии составит 22 километра, на ней будет 10 новых станций. Ветка пройдет от станции «ЗИЛ» через семь районов города — Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Печатники, Царицыно, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. Завершить строительство линии планируют в 2026 году.