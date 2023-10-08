Губернатор Калифорнии наложил вето на законопроект о запрете кастовой дискриминации

Активисты, выступающие против кастовой дискриминации, заявили, что она ничем не отличается от других форм дискриминации, таких как расизм, и, следовательно, должна быть объявлена ​​вне закона. Противники законопроекта в Калифорнии заявили, что, поскольку законы США уже запрещают дискриминацию по происхождению, законодательство такого типа становится бессмысленным и порождает широкую стигматизацию всего сообщества индуистов и выходцев из Южной Азии.