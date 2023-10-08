Губернатор Калифорнии наложил вето на законопроект о запрете кастовой дискриминации

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом наложил вето на принятый законодательным собранием штата законопроект о прямом запрете кастовой дискриминации, сообщает Reuters. Он назвал инициативу ненужной, потому что существующие законы уже запрещают дискриминацию по признаку происхождения.
Если бы Ньюсом подписал законопроект, Калифорния стала бы первым штатом США, который прямо запретил кастовую дискриминацию. Автором документа выступила сенатор штата от Демократической партии Айша Вахаб, американка афганского происхождения.
Законы США запрещают дискриминацию по происхождению, хотя в них прямо не упоминается запрет на кастовость. В законопроекте каста определялась как «воспринимаемое положение человека в системе социальной стратификации на основе унаследованного статуса».
Активисты, выступающие против кастовой дискриминации, заявили, что она ничем не отличается от других форм дискриминации, таких как расизм, и, следовательно, должна быть объявлена вне закона. Противники законопроекта в Калифорнии заявили, что, поскольку законы США уже запрещают дискриминацию по происхождению, законодательство такого типа становится бессмысленным и порождает широкую стигматизацию всего сообщества индуистов и выходцев из Южной Азии.
Ранее в этом году Сиэтл стал первым городом США, объявившим кастовую дискриминацию вне закона после голосования в городском совете, а школьный совет Торонто стал первым в Канаде, признавшим существование кастовой дискриминации в учебных заведениях города.
Reuters пишет, что вопрос кастовой дискриминации особенно важен для американцев индийского происхождения и индуистов. Поскольку все больше индийцев и выходцев из Южной Азии переезжают в США, особенно в Калифорнию и Силиконовую долину, некоторым крупнейшим технологическим компаниям также пришлось столкнуться с этой проблемой.
Кастовая система является одной из старейших в мире форм жесткой социальной стратификации. Она возникла тысячи лет назад и предоставляет высшим кастам множество привилегий, но подавляет низшие. Далиты находятся на самой нижней ступени индуистской кастовой системы, их также называют неприкасаемыми.