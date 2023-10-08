В Москве нашли мертвым экс-клавишника «Руки вверх» Владимира Капырина

Как рассказал отец, незадолго до гибели у музыканта был серьезный конфликт с какими‑то неизвестными людьми, от которых некоторое время поступали угрозы. Семья подозревает, что Владимир был убит, однако не хочет спорить с судмедэкспертизой, которая говорит, что мужчина умер не от побоев и причина смерти была ненасильственной.