Реклама
Новости

В Москве нашли мертвым экс-клавишника «Руки вверх» Владимира Капырина

Максим Саблин
Сегодня в 16:15

В Москве умер бывший клавишник группы «Руки вверх» Владимир Капырин, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«Тело 36-летнего Владимира Капырина 5 октября нашел в его квартире на Ельнинской улице отец музыканта. Признаков насильственной смерти на нем обнаружено не было», — сказал собеседник агентства. Точная причина гибели пока неизвестна.

Телеграм-канал Shot сообщил новость первым, и его версия событий заметно отличается. По их информации, 63-летний отец артиста обнаружил тело сына в квартире в Кунцево несколько дней назад.

Со ссылкой на родственника, канал пишет, что Владимир был обнаружен в луже крови с пробитой головой и многочисленными следами побоев. Кроме этого из жилплощади пропали деньги и айфон Капырина.

Как рассказал отец, незадолго до гибели у музыканта был серьезный конфликт с какими‑то неизвестными людьми, от которых некоторое время поступали угрозы. Семья подозревает, что Владимир был убит, однако не хочет спорить с судмедэкспертизой, которая говорит, что мужчина умер не от побоев и причина смерти была ненасильственной.

Прощание с Владимиром состоится в Москве 11 октября, после чего его похоронят на семейном кладбище во Владимирской области, добавляет телеграм-канал.

Владимир Капырин известен как джазовый пианист, в прошлом он становился лауреатом различных джазовых фестивалей и конкурсов. Некоторое время он работал с группой «Руки вверх» и Сергеем Жуковым, исполнял клавишные партии коллектива. Еще он выступал на живых концертах с Трофимом.

расскажите друзьям
люди
Сергей Жуков
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»