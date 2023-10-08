В Москве нашли мертвым экс-клавишника «Руки вверх» Владимира Капырина

В Москве умер бывший клавишник группы «Руки вверх» Владимир Капырин, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
«Тело 36-летнего Владимира Капырина 5 октября нашел в его квартире на Ельнинской улице отец музыканта. Признаков насильственной смерти на нем обнаружено не было», — сказал собеседник агентства. Точная причина гибели пока неизвестна.
Телеграм-канал Shot сообщил новость первым, и его версия событий заметно отличается. По их информации, 63-летний отец артиста обнаружил тело сына в квартире в Кунцево несколько дней назад.
Со ссылкой на родственника, канал пишет, что Владимир был обнаружен в луже крови с пробитой головой и многочисленными следами побоев. Кроме этого из жилплощади пропали деньги и айфон Капырина.
Как рассказал отец, незадолго до гибели у музыканта был серьезный конфликт с какими‑то неизвестными людьми, от которых некоторое время поступали угрозы. Семья подозревает, что Владимир был убит, однако не хочет спорить с судмедэкспертизой, которая говорит, что мужчина умер не от побоев и причина смерти была ненасильственной.
Прощание с Владимиром состоится в Москве 11 октября, после чего его похоронят на семейном кладбище во Владимирской области, добавляет телеграм-канал.
Владимир Капырин известен как джазовый пианист, в прошлом он становился лауреатом различных джазовых фестивалей и конкурсов. Некоторое время он работал с группой «Руки вверх» и Сергеем Жуковым, исполнял клавишные партии коллектива. Еще он выступал на живых концертах с Трофимом.