В Первоуральске пенсионер умер у входа в больницу. Тело лежало еще пять дней

В тот же день Борис не смог до него дозвониться, пенсионер не взял трубку ни на второй, ни на третий день. Еще через два дня сын пришел к нему домой, но не смог найти там отца и обратился в полицию. Там ему показали фото умершего мужчины, в котором Борис узнал папу.