В Первоуральске пенсионер умер у входа в больницу. Тело лежало еще пять дней

21 сентября прохожие привели в отдел полиции 84-летнего Александра Трапезникова и сказали, что он заблудился и забыл адрес своей квартиры, рассказывает сын Борис. Сотрудники МВД вызвали ему скорую, мужчину отправили в городскую больницу № 1 на обследование.
В тот же день Борис не смог до него дозвониться, пенсионер не взял трубку ни на второй, ни на третий день. Еще через два дня сын пришел к нему домой, но не смог найти там отца и обратился в полицию. Там ему показали фото умершего мужчины, в котором Борис узнал папу.
Когда сын приехал в морг, оказалось, что тело по-прежнему лежит там, где его нашли. Борис потратил еще два часа в поисках точного места и обнаружил отца в кустах в пяти метрах от центрального входа в больницу.
«Я был в шоке, что полицейские просто оставили найденное тело. Хотя бы огородили, сотрудника выставили… Тело лежало пять суток рядом с больницей», — возмущается Борис.
Как узнал сын, в больнице Трапезникову сделали кардиограмму и КТ, а спустя несколько часов отпустили домой. По-видимому, сразу после выхода на улицу мужчине стало плохо, он упал и скончался на месте.
«Его доставили в больницу в 12 часов дня, выпроводили в 19 часов, как сказал нам врач. Семь часов он просидел там без еды, видимо, даже без воды», — добавляет Борис.
Согласно заключению врачей, причиной смерти стала остановка сердца из‑за нарушений ритма и недостаточности кровообращения, ее вызвал отек легкого. При этом результаты обследований Александра родным не отдали, говорит сын. «До этого у отца никогда не было проблем с памятью. Случилось в первый раз, и вот так все закончилось», — грустно замечает он.
Представитель учреждения рассказал, что пожилого мужчину доставили по звонку полицейского, пациенту провели обследование, после чего он ушел, а спустя несколько дней его тело нашли на территории. «Родственникам будет предоставлена вся медицинская информация <.>. В ходе проведенной внутренней проверки нарушений <…> со стороны медицинского персонала не выявлено», — говорится в ответе больницы.
Родные Трапезникова готовят обращение в прокуратуру и уверяют, что сохранили записи разговоров с врачами, где те говорят, что умершего все-таки «отправили из» больницы, ведь его не собирались госпитализировать.