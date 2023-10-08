Больше 2000 человек погибли из‑за землетрясения в Афганистане

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение и три мощных повторных толчка произошли в 35 км к северо-западу от Герата, магнитуда сильнейшего из них составила 6,3 балла по шкале Рихтера. Город находится в 120 км от границы с Ираном и считается культурной столицей страны, в его окрестностях живут около 1,9 млн человек.