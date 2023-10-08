Больше 2000 человек погибли из‑за землетрясения в Афганистане

В результате мощных землетрясений в Афганистане погибли более 2000 человек и более 9000 получили ранения. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на властей движения «Талибан»*. Это наиболее смертоносный толчок в горной стране за последние 20 лет.
По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение и три мощных повторных толчка произошли в 35 км к северо-западу от Герата, магнитуда сильнейшего из них составила 6,3 балла по шкале Рихтера. Город находится в 120 км от границы с Ираном и считается культурной столицей страны, в его окрестностях живут около 1,9 млн человек.
По словам представителя Министерства по чрезвычайным ситуациям Муллы Джанана Сайека, 2053 человека погибли, 9240 получили ранения, 1329 домов повреждены или разрушены.
Другой представитель ведомства сказал Al Jazeera, что в результате землетрясения и афтершоков были повреждены дома в четырех деревнях района Зенда Джан в провинции Герат.
Всемирная организация здравоохранения в Афганистане сообщила, что направила в Зенда Джан 12 машин скорой помощи для эвакуации пострадавших в больницы.
«Поскольку продолжают поступать сообщения о погибших и пострадавших в результате землетрясения, в больницах работают бригады, оказывающие помощь раненым и оценивающие дополнительные потребности. Машины скорой помощи, поддерживаемые ВОЗ, транспортируют пострадавших, в основном женщин и детей», — говорится в сообщении агентства ООН.
Талибы призвали местные организации как можно скорее добраться до пострадавших от землетрясения районов, чтобы помочь доставить раненых в больницу, предоставить жилье бездомным и доставить пострадавшим продукты питания . По их словам, силовые структуры должны использовать все свои ресурсы и возможности для спасения людей, оказавшихся под завалами.
«Мы просим наших богатых соотечественников оказать любое возможное содействие и помощь нашим пострадавшим братьям», — говорится в обращении талибов.
Год назад в Афганистане было зафиксировано другое мощное землетрясение, те толчки унесли жизни около 1000 человек.
* «Талибан» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.