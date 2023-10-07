ООН: 43,1 млн детей стали беженцами из‑за стихийных бедствий

В период с 2016 по 2021 год 43,1 млн детей из 44 стран стали беженцами из‑за стихийных бедствий, вызванных изменениями климата. Об этом говорится в докладе Детского фонда ООН (UNICEF).
«Любой ребенок испытывает ужас, когда свирепый лесной пожар, шторм или наводнение обрушиваются на его жилье. Для тех, кто вынужден спасаться бегством, страх и последствия могут быть особенно разрушительными: они беспокоятся, вернутся ли домой или будут вынуждены снова переезжать», — говорится в заявлении исполнительного директора ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.
По ее словам, по мере усиления последствий изменения климата все больше детей будет становиться беженцами. В документе говорится, что в числе стран с наибольшим числом перемещений детей вошли Китай и Филиппины «в силу их подверженности воздействию экстремальных погодных условий, большой численности детского населения и прогресса, достигнутого в создании раннего предупреждения и эвакуации».
По данным ЮНИСЕФ в 2016–2021 годах больше всего детей было перемещено из‑за наводнений в Бангладеш, Индии, Индонезии, Китае, Нигерии, Сомали, Судане, Филиппинах, Эфиопии и Южном Судане.
В результате ураганов в Бангладеш, Вьетнаме, Гондурасе, Индии, Китае, Кубе, Мадагаскаре, Мозамбике, США и Филиппинах. Из‑за засухи в Афганистане, Анголе, Бразилии, Бурунди, Индии, Ираке, Мадагаскаре, Сомали, Эфиопии и Южном Судане. Из‑за лесных пожаров в Австралии, Канаде, Китае, Франции, Греции, Израиле, Испании, Сирии, Турции и США.
ЮНИСЕФ призвал мировых лидеров уделять внимание оказанию помощи в случае стихийных бедствий и «инвестициям для подготовки к будущему, которое уже наступило».