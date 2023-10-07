ООН: 43,1 млн детей стали беженцами из‑за стихийных бедствий

«Любой ребенок испытывает ужас, когда свирепый лесной пожар, шторм или наводнение обрушиваются на его жилье. Для тех, кто вынужден спасаться бегством, страх и последствия могут быть особенно разрушительными: они беспокоятся, вернутся ли домой или будут вынуждены снова переезжать», — говорится в заявлении исполнительного директора ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.