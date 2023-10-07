Apple отключила российскую версию своего сайта

Apple остановила работу российской версии своего официального сайта. На это обратило внимание издание Rozetked.
Теперь при переходе по адресу apple.ru автоматически открывается русскоязычная страница техподдержки. В разделах также показываются лишь справочные материалы, среди которых информация о технической поддержке и настройке устройств.
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Apple перестала обновлять российскую версию сайта еще с марта 2022-го. Однако до сегодняшнего дня на нем можно было узнать актуальную информацию об устройствах, которые вышли до ухода компании из РФ.
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