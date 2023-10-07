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Apple отключила российскую версию своего сайта

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:18

Apple остановила работу российской версии своего официального сайта. На это обратило внимание издание Rozetked.

Теперь при переходе по адресу apple.ru автоматически открывается русскоязычная страница техподдержки. В разделах также показываются лишь справочные материалы, среди которых информация о технической поддержке и настройке устройств.

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Apple перестала обновлять российскую версию сайта еще с марта 2022-го. Однако до сегодняшнего дня на нем можно было узнать актуальную информацию об устройствах, которые вышли до ухода компании из РФ.

В августе этого года Google начала блокировать доступ к корпоративным сервисам Google Workspace («Google Документы», «Google Диск» и другие) для ряда российских компаний, которые попали под американские санкции.

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