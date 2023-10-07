Шэрон Стоун рассказала, что страдает от припадков, если спит меньше восьми часов в день

«Мне необходимо восемь часов непрерывного сна, чтобы лекарства для мозга работали, и у меня не было припадков. Поэтому я являюсь инвалидом, и из‑за этого меня не часто берут на работу. Это те проблемы, с которыми я сталкивалась последние 22 года, и сейчас я открыто говорю об этом», — сказала актриса.