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Шэрон Стоун рассказала, что страдает от припадков, если спит меньше восьми часов в день

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:10

Звезда «Основного инстинкта» Шэрон Стоун рассказала, что страдает от припадков, если спит меньше восьми часов в сутки. Об этом сообщает People.

«Мне необходимо восемь часов непрерывного сна, чтобы лекарства для мозга работали, и у меня не было припадков. Поэтому я являюсь инвалидом, и из‑за этого меня не часто берут на работу. Это те проблемы, с которыми я сталкивалась последние 22 года, и сейчас я открыто говорю об этом», — сказала актриса.

В 2001 году у Стоун случился инсульт, после которого ее шансы на выживание составляли один процент. В результате разрыва позвоночной артерии у нее в течение девяти дней происходило кровоизлияние в мозг. С тех пор актриса постоянно принимает лекарства.

«Сейчас я стала более спокойно относиться к тому, чтобы публично говорить о том, что со мной на самом деле произошло. Долгое время я хотела притворяться, что со мной все в порядке», — сказала она.

По словам Стоун, после инсульта она «потеряла все». «Я потеряла все свои деньги. Я потеряла опеку над своим ребенком. Я потеряла свою карьеру. Я потеряла все те вещи, которые, как ты считаешь, являются твоей настоящей личностью и твоей жизнью. Я так и не смогла вернуть большую часть этого, но я смирилась», — сказала актриса.

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